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Ankara’da Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?

Ankara’da Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Başkent Ankara’da soğuk hava etkisini artırırken, öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 24 Şubat 2025 Pazartesi günü için Ankara Valiliği’nden resmi bir açıklama geldi mi?

Ankara'da Kar Yağışı Başladı, 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?

Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken, özellikle Çankaya, Keçiören, Etimesgut ve Sincan gibi ilçelerde soğuk hava ve buzlanma riski sürüyor. Sabah saatlerinde yaşanabilecek ulaşım aksaklıkları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda vatandaşlar resmi açıklamaları bekliyor.

Ankara'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Meteorolojiden gelen verilere göre Ankara'da kar yağışı ve don olayları etkisini artırabilir. Öğrenciler ve veliler, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini öğrenmek için Ankara Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelecek duyuruları yakından takip ediyor.

24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Ankara'da Kar Tatili Var Mı?

Başkentte kar yağışının devam etmesi nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda resmi bir açıklama bekleniyor. Ancak, şu an için Ankara Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden herhangi bir tatil duyurusu yapılmadı. Güncel bilgileri takip etmekte fayda var.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yorumlar
  • YH
    Yusuf han
    18 dakika önce

    Ankara valiliği lütfen tatil olsun hava şartları çok kötü sadece bikereliğine tatil olmasını istiyorum beni dinlediğiniz için teşekkürler haberlerinizi bekliyoruz

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