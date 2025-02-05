Antalya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 32 yaralı
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
Antalya'dan Adıyaman'a gitmek üzere yola çıkan N.D. idaresindeki yolcu otobüsü, Zeytinada Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada, otobüs şoförü N.D. ile 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan 8'i çocuk 33 kişi, Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı yolculardan S.Ç., Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
3 kişinin durumu ağır
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yılmaz Güler, yaptığı açıklamada, hastanelerine getirilen 14 yaralıdan S.Ç'nin hayatını kaybettiğini, durumu ağır 3 kişinin tedavisinin ise yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü aktardı.
Yaralılardan 5'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktaran Güler, 5 yaralının da hayati tehlikesi bulunmadığı için servislerde takip edildiğini belirtti.
Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Güler, sağlık çalışanlarının yaralılara gerekli tüm müdahaleleri yaptığını kaydetti.
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