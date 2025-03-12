Ay Kanlı Ay’a dönüşmeye hazırlanıyor

Bu perşembe gecesi, yaklaşık iki buçuk yıl aradan sonra, Dünya’nın uydusu kızıl bir renge bürünecek.

Kanlı Ay, Ay tutulması sırasında uydumuzun pas rengini andıran kızıl bir renge bürünmesini tanımlayan bilimsel olmayan bir terimdir.

Daha nadir olarak, bu terim iki yıl içinde bir noktadan gözlemlenebilen dört tam Ay tutulmasını tanımlamak için de kullanılır.

Dünya'da aynı noktada on yıl boyunca kalırsanız, genellikle dört ila beş tam Ay tutulması gözlemlenebilir. Ancak dört tutulmanın art arda gerçekleşmesi oldukça nadir görülen bir olaydır.

Kanlı Ay neden kırmızı görünür?

Herhangi bir opak nesne gibi, Dünya da Güneş'ten gelen ışığı keserek uzaya gölge düşürür.

Ancak gezegenimizin kayalık kütlesinden farklı olarak, atmosferi belirli bir miktarda ışığın geçmesine izin verir.

Atmosferdeki gaz tabakası bazı ışıkları kırarken, havada asılı duran partiküller belirli dalga boylarını daha fazla saçar.

Özellikle kısa mavi dalga boyları yerine daha uzun kırmızı dalga boyları yayılmaya meyillidir.

Bu saçılma olayı, gündüz gökyüzünün mavi görünmesini sağlarken, gün doğumu ve gün batımında ışığın daha çok turuncu ve kırmızı tonlarda görülmesine neden olur.

Bu kırılma ve saçılma etkisi, Dünya'nın oluşturduğu koni şeklindeki gölgenin kenarlarında pas renginde bir parıltı oluşturur.

Kanlı Ay ne zaman görülür?

Ay, bu gölge alanından yılda yalnızca birkaç kez geçer. Bunun nedeni, Ay'ın küçük boyutu ve Dünya'ya yakın olmasıdır. Ayrıca, Ay'ın yörüngesi Dünya'ya göre hafif eğimli bir açıya sahiptir.

Doğrudan güneş ışığı tamamen engellendiğinde, Dünya atmosferinden geçen kırmızımsı ışık Ay yüzeyine ulaşır ve ona ürkütücü bir kızıllık kazandırır.

Bazen, NASA'nın "Süper Mavi Kanlı Ay" olarak adlandırdığı, nadir görülen bir olay da yaşanabilir. Bu durum, Süper Ay ve Kanlı Ay'ın aynı anda gerçekleşmesiyle ortaya çıkar.

Kaynak: Haber Merkezi