GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Bakan Fidan cuma günü Yunanistan’a gidiyor

Bakan Fidan cuma günü Yunanistan’a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis’in davetine icabetle 8 Kasım’da Yunanistan’a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis'in davetine icabetle 8 Kasım'da Yunanistan'a gidecek.

Bakan Fidan'ın ziyareti sırasında Yunan mevkidaşı ile yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin çeşitli yönleri ele alınacak, gelecek yılın başlarında Ankara'da yapılması öngörülen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 6. toplantısının hazırlıkları gözden geçirilecek.

Görüşmeler neticesinde, taraflar arasında yapılan Siyasi Diyalog ve Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının tarihleri de belirlenecek.

Türkiye ve Yunanistan ikili ilişkileri
Türkiye ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve meselelerin diyalog yoluyla ele alınması amacıyla YDİK, "Siyasi Diyalog", "Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı" ve "Güven Artırıcı Önlemler" gibi çeşitli mekanizmalar bulunurken, bu çerçevede temaslar devam ediyor. İki ülke arasında son iki yılda ilişkilerde olumlu yönde ivme yaşanıyor.

YDİK 5. toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in eş başkanlıklarında 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenmişti.

Toplantıda, Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'nin yanı sıra, çeşitli alanlarda toplam 15 anlaşma, protokol, mutabakat zaptı, niyet beyanı ve ortak açıklama imzalanmıştı.

Kısa bir süre sonra ise Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, 13 Mayıs'ta Ankara'ya çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan'ın Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile yakın bir çalışma ilişkisi mevcut.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, 5 Eylül 2023'te Ankara'ya çalışma ziyareti gerçekleştirmiş, iki bakan çeşitli uluslararası toplantılarda da birçok kez bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER