Bakan Fidan cuma günü Yunanistan’a gidiyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis'in davetine icabetle 8 Kasım'da Yunanistan'a gidecek.
Bakan Fidan'ın ziyareti sırasında Yunan mevkidaşı ile yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin çeşitli yönleri ele alınacak, gelecek yılın başlarında Ankara'da yapılması öngörülen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 6. toplantısının hazırlıkları gözden geçirilecek.
Görüşmeler neticesinde, taraflar arasında yapılan Siyasi Diyalog ve Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının tarihleri de belirlenecek.
Türkiye ve Yunanistan ikili ilişkileri
Türkiye ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve meselelerin diyalog yoluyla ele alınması amacıyla YDİK, "Siyasi Diyalog", "Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı" ve "Güven Artırıcı Önlemler" gibi çeşitli mekanizmalar bulunurken, bu çerçevede temaslar devam ediyor. İki ülke arasında son iki yılda ilişkilerde olumlu yönde ivme yaşanıyor.
YDİK 5. toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in eş başkanlıklarında 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenmişti.
Toplantıda, Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'nin yanı sıra, çeşitli alanlarda toplam 15 anlaşma, protokol, mutabakat zaptı, niyet beyanı ve ortak açıklama imzalanmıştı.
Kısa bir süre sonra ise Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, 13 Mayıs'ta Ankara'ya çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan'ın Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile yakın bir çalışma ilişkisi mevcut.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, 5 Eylül 2023'te Ankara'ya çalışma ziyareti gerçekleştirmiş, iki bakan çeşitli uluslararası toplantılarda da birçok kez bir araya gelmişti.
Kaynak: AA