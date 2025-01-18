Bakan Fidan: Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Ateşkesin kalıcı olması ve Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması konularının takipçisi olacağız“ dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın, konuşmasının satır başları şöyle;

15 aydır devam eden katliamın durması bizim için önemli. Umuyoruz bundan sonra insani yardımların Gazze'nin her yerine ulaşmasına izin verilir, yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmeleri sağlanır.

İnşallah bundan sonra iki devletin çözüm hayata geçirilip, bölgede huzur sağlanır.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Ateşkesin kalıcı olması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konularının takipçisi olacağız.

Kaynak: Haber Merkezi