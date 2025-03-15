Bakan Güler’den terör örgütü PKK’ya net mesaj!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İmralı süreci ve terörist ele başı Öcalan’ın örgüte yaptığı silah bırakma çağrısına ilişkin önemli mesajlar verdi. Güler, “Ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir“ dedi.

MSB'de "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" için tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de burada önemli mesajlar verdi.

"KOŞULSUZ OLARAK SİLAHLARI TESLİM ETMELİLER"

Güler, "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır" dedi.

"METİNDE YER ALMAYAN HUSUSLAR GÜNDEME GETİRİLMEMELİ"

Ateşkesin mümkün olmadığını dile getiren Bakan, şöyle devam etti: "Ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir. Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır"

Kaynak: Haber Merkezi