Bakan Kacır Malezyalı mevkidaşı Kang ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malezya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Chang Lih Kang ile bir araya geldi.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malezya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Sayın Chang Lih Kang ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Savunma sanayisinde son yıllarda ileri düzeyde gerçekleşen iş birliğimizi, sanayi ve teknolojinin diğer alanlarında da geliştireceğiz.
Yarı iletkenler, uzay ve uydu teknolojileri, yenilenebilir enerji, yapay zeka, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarını öncelikli iş birliği konuları olarak belirledik. Teknoloji üretiminde iddialı iki ülke olarak, karşılıklı yüksek teknoloji yatırımlarını artıracak ve dostluğumuzu pekiştireceğiz" dedi.
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