Bakan Yerlikaya: Hız ihlalleri ile ilgili 848 bin 766 cezai işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-20 Şubat 2025 tarihleri arasında hız ihlali ile ilgili toplam 848 bin 766 cezai işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimleri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "1 Ocak-20 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce hız ihlali ile ilgili toplam 848 bin 766 adet işlem yapıldı. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden (EDS) toplam 777 bin 256 adet işlem yapıldı. 2023 yılında ülkemizde hız kaynaklı kazalarda günlük ortalama maalesef 10 canımızı yitirdik. Hız ihlalleri nedeniyle can kaybının önlenmesine yönelik denetim ve işlem uygulamalarımızın yanında yasal mevzuat ile ilgili çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak, sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir. Unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar. Önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun" dedi.

3 MİLYON 17 BİN 445 ARAÇ DENETLENDİ

Emniyet ve jandarma trafik birimlerinin 13-20 Şubat arasındaki trafik denetimlerine dair bilgileri paylaşan Yerlikaya, "3 milyon 17 bin 445 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 204 bin 373, periyodik muayenesi yaptırılmamış 22 bin 652, emniyet kemeri kullanmayan 39 bin 62, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 449 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 434 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 623 bin 236 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA