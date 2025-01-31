BAL’da 15. hafta!

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Konya temsilcileri Akşehirspor, Ereğlispor ve Ömeranlıspor 15. haftanın heyecanını 2 Şubat Pazar günü yaşayacak.
30 puanla 3. sırada yer alan Ereğlispor, 15 puanla 10. sırada bulunan Anamur Belediyespor'u konuk ederken; 27 puanla 4. sırada bulunan Akşehirspor ise 16 puanla 9. sırada yer alan Kaş Kınıkspor'u ağırlayacak. 19 puanla 6. sırada yer alan diğer bir Konya temsilcisi olan Ömeranlıspor ise; 36 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturan Manavgat Belediyespor'a konuk olacak. 2 Şubat Pazar günü oynanacak maçların tamamı saat 14.00'te başlayacak.
(Selman Kaya)