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Boşanacakları gün kaldığı evi basıp, eşini ve kızını bıçakla yaraladı

Boşanacakları gün kaldığı evi basıp, eşini ve kızını bıçakla yaraladı
İzmir’in Aliağa ilçesinde boşanma davasında karar duruşmasının görüleceği gün eşinin bulunduğu akraba evine basan Ahmet Balcı (50), eşi Ummahan Balcı (46) ile kendini engellemeye çalışan kızı Betül Balcı’yı (20) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan anne ve kızın tedavisi sürürken, gözaltına alınan Ahmet B. tutuklandı.

Aliağa Belediyesi'nde hizmetli olarak çalışan 7 çocuk annesi Ummuhan Balcı, 5 yıl önce aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve kendisine şiddet uygulayan eşi beyaz eşya satıcısı Ahmet Balcı'ya boşanma davası açtı. Eşini ölümle tehdit ettiği için hakkında birçok kez uzaklaştırma kararı çıkartılan Ahmet Balcı, dün saat 08.00 sıralarında, boşanma davasının karar duruşmasından önce, Ummuhan Balcı'nın çocuklarını da yanına alarak sığındığı teyzesinin Maviköşe Mahallesi'ndeki müstakil evine gitti.

EVİN ÖNÜNDE PUSU KURDU

İddiaya göre, Ahmet Balcı, elindeki bıçakla, eşinin ve çocuklarının bulunduğu evin önünde pusu kurdu. Hemşire kızı Betül Balcı'nın, evden çıkacağı sırada Ahmet Balcı kapıya yöneldi. Betül Balcı, babasının içeri girmesine engel olmak istedi. Ancak Ahmet Balcı, kızını sol bacağından bıçakla yaraladı. Ardından içeri giren Ahmet Balcı, hakkında koruma kararı bulunan eşi Ummahan Balcı'ya saldırıp, başı, sol kolu ve göğsünden aynı bıçakla onu da yaraladı.

ANNE İLE KIZININ DURUMU İYİ

Ahmet Balcı olayın ardından kaçarken, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve kızını ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan anne-kızın durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Ahmet Balcı ise jandarma tarafından yakalandı. Balcı, götürüldüğü Aliağa İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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