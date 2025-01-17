Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 200 engelli memur için alım süreci bugün başladı. Başvurular, EKPSS puanı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi üzerinden yapılacak.
Kaynak: AA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 200 engelli memur için alım süreci bugün başladı. Başvurular, EKPSS puanı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi üzerinden yapılacak.
Kaynak: AA
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