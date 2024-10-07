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Cinsel istismara uğrayan Sıla Bebek hayatını kaybetti

Cinsel istismara uğrayan Sıla Bebek hayatını kaybetti

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın acısını atlatamayan Türkiye, bir de Tekirdağ'dan gelen çocuk istismarı vakasıyla adeta yanıp kavrulmuştu.

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Y., 2 yaşındaki kızı Sıla'yı 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Bilinci kapalı olarak hastaneye getirilen Sıla'nın annesi, doktorlara kızını komşuya bıraktığını ve üzerine televizyon düştüğünü söyledi.

GERÇEK MUAYENE SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Baygın haldeki Sıla'yı muayene eden doktorlar darp izleri ve morlukları fark edince durum polise ihbar edildi.

Durumunun ağır olduğu tespit edilen Sıla Bebek ise, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

CİNSEL İSTİMARA UĞRADIĞI ÖĞRENİLDİ

Burada gerçekleştirilen muayenede, Sıla'nın fiziksel şiddete ve cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

Uğradığı darp ve aldığı vajinal yara sonrası beyin kanaması geçiren Sıla Bebek, 2 saat süren bir ameliyatın ardından Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınmıştı.

ANNE VE 4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Sıla Bebek'ten alınan DNA örnekleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, anne Bakiye Y. gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu.

Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı.

Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

Annenin itirafları doğrultusunda, bebeğini bıraktığı komşudan kızını teslim alıp eve gittiğinde bebeğinin bezinde kan gördüğünü ama bu durumu sakladığı öğrenildi.

5 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, bebeğe tecavüz eden 13 ve 14 yaşındaki iki erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve gizlilik kararı aldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında anne Bakiye Y.'nin ve üvey babanın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

30 GÜNDÜR YAŞAM SAVAŞI VERİYORDU

Geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi gören Sıla, teyzesi Aslı Tatar ve akrabaları tarafından takip ediliyordu.

Her gün Sıla'dan iyi bir haber alma umuduyla uyandıklarını söyleyen Tatar, dün yaptığı açıklamada Sıla'nın durumunun kritik olduğunu ve artık ilaçlara tepki vermediğini söylemişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Tüm Türkiye'nin iyi haber beklediği Sıla Bebek'ten bugün kötü haber geldi.

Vücudu ilaçlara tepki vermeyen Sıla Bebek, 30 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

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