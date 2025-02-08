Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretlerde bulunacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vaki davetlere icabetle 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacağını belirtti.

Altun, "Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecektir." dedi.

Anlaşmalar imzalanacak, iş çevreleriyle bir araya gelinecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin kapsamlı strtejik ortağı olan Malezya'yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan'da Yürksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına muhatalarıyla birlikte başkanlık edeceğini ifade eden Altun, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır."

Kaynak: Haber Merkezi