Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretlerde bulunacak.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vaki davetlere icabetle 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacağını belirtti.
Altun, "Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecektir." dedi.
Anlaşmalar imzalanacak, iş çevreleriyle bir araya gelinecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin kapsamlı strtejik ortağı olan Malezya'yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan'da Yürksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına muhatalarıyla birlikte başkanlık edeceğini ifade eden Altun, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”