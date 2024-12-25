Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.
Kaynak: AA
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