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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kongrelerimizde kardeşliğimizi pekiştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kongrelerimizde kardeşliğimizi pekiştirdik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin tamamlanan il kongrelerine ilişkin, “Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik“ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81'inci il kongresini İstanbul'da gerçekleştirerek il kongreleri sürecini tamamladıklarını, 23 Şubat'ta Ankara'da yapacakları Büyük Kongreye hazırlanacaklarını bildirdi.

İl, ilçe ve belde kongrelerine Kabine üyelerinin, genel başkan yardımcılarının, milletvekillerinin ve MKYK üyelerinin katıldığını belirten Erdoğan, "Biz de 29 il kongremize bizzat katılarak teşkilatlarımızla kucaklaştık, milletimizle hasret giderdik, teşkilat olarak ahdimizi ve kavlimizi yeniledik." ifadelerini kullandı.

"Durmak yok, yola devam"
Kongrelerin AK Parti'ye yakışır bir şekilde gerçekleştiğini, hareketin zorlu maratondan güçlenerek çıktığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti;

Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik. Kongre sürecimizin başından itibaren gece gündüz demeden koşturan her kademedeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah hepinizden razı olsun diyorum. Göreve yeni başlayan kardeşlerimize başarılar diliyor, bayrağı devreden kardeşlerime hizmetleri için teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal etmiş dostlarımıza, büyüklerimize ve kardeşlerimize Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum. Durmak yok, yola devam.

Kaynak: Haber Merkezi

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