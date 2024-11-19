Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tunç’tan ANMEG’e ziyaret
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, Anadolu Medya Grup Vakfı'nı ziyaret etti.
Oğuz Tunç, ANMEG Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Mütevelliler İlker Özkan, Nurettin Bay ve Kontv Haber Müdürü İbrahim Arıcı tarafından ağırlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, özellikle Konya'nın kadim bir kültür birikimine sahip olduğuna dikkat çekti ve şehrin gelişiminde büyük bir ivme yakaladığını söyledi. Oğuz Tunç, Konya basınının birlik ve beraberlik içinde olduğunu ve kurum olarak Konya basınının gelişmesine katkı sağlayacaklarını belirtti.
ANMEG Vakfı Başkanı Ahmet Özer'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ANMEG'e bağlı yayın kuruluşları hakkında Oğuz Tunç'a bilgi verdi. Özer, Anadolu kanallarının desteklenmesini gerektiğini belirterek, bu anlamda düzenlemelerin yapılması Anadolu'da yayın yapan çok sayıda yayın kuruluşunun rahatlatacağını ifade etti.
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