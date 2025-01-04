Dışişleri Bakanı Fidan Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile telefonda görüştü.
Görüşmede Ukrayna ve Suriye'deki durum ele alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile telefonda görüştü.
Görüşmede Ukrayna ve Suriye'deki durum ele alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
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