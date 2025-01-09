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Dışişleri Bakanlığı Lübnan Cumhurbaşkanı seçilen Avn’ı tebrik etti

Dışişleri Bakanlığı Lübnan Cumhurbaşkanı seçilen Avn’ı tebrik etti
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Avn’ı tebrik etti.

Bakanlık, Avn'ın, Lübnan Cumhurbaşkanı seçilmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Avn tebrik edilerek, ilerleyen dönemde kurulacak yeni hükümetin, Lübnan'ın istikrarı ile bölgenin barış ve refahına katkı sağlamasının temenni edildiği belirtildi.

Lübnan'da iki yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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