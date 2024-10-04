Dışişleri’nden katil İsrail’in saldırılarına tepki
Dışişleri Bakanlığı, “Gazze’de soykırım uygulayan ve Lübnan’ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir“ açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim şehrine düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, katil İsrail'in hukuku sistematik bi rşekilde ihlal ettiği vurgulandı.
Açıklamada, "Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir." ifadesine yer verildi.
İsrail tarafından Tulkerim'e düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, "İsrail'in, Filistin halkını ve meşru haklarını yok etmek üzere attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlar, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya çağrıldı.
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