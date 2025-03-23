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Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

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Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamaya göre Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı. Bununla birlikte Şişli Belediyesi’ne Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir, Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasına dair basın açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU,

-Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek,

-Rüşvet Almak,

-Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak,

-Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

2. İstanbul İli Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat ÇALIK,

İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

ŞİŞLİ'YE KAYYUM ATANDI

3. İstanbul İli Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah ŞAHAN,

Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Kaynak: Haber Merkezi

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