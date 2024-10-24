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Feci olay! Kadın el ve ayakları arkadan bağlanıp boğularak öldürüldü

Feci olay! Kadın el ve ayakları arkadan bağlanıp boğularak öldürüldü
Yalova’da mantar üretimi yapan Canan Cerit (55), evinde eli ve ayakları arkadan halatla bağlanıp, boğularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Mantar üretimi yapan iş kadını Canan Cerit'ten haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine kadının evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Cerit'i yerde elleri ve ayakları arkadan halatla bağlanmış ve yüzüstü yatar halde buldu. Canan Cerit'in boğazında bağlı halde bir havlu bulunurken, ağzının da kapatılıp, boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Cerit'in yanında çalışan İran uyruklu kişiler tarafından öldürülüp ziynet eşyalarının çalındığı iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

Kaynak: DHA

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