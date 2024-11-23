GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Feribot kuyruğundaki tankerden yüzlerce litre motorin yola aktı

Feribot kuyruğundaki tankerden yüzlerce litre motorin yola aktı
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde sürücüsünün feribota binmek için kuyrukta ilerlediği sırada deponun delinmesi nedeniyle yüzlerce litre motorin yola akınca trafik durdu.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen akaryakıt tankeri, Lapseki ilçesine geçmek üzere feribota binmek için Kore Kahramanlar Caddesi'nde ilerlediği sırada yoldaki tümseğe depo çarptı.

Delinen depoda yüzlerce litre motorin yola yayılınca emniyet güçleri tarafından tehlike yaşanmaması için yol trafiğe kapatıldı.

Feribot kuyruğundaki tankerden yüzlerce litre motorin yola aktı

Bu arada, araçlardan yola bulaşan motorinin olduğu bölümden geçen sürücünün kullandığı motosiklet kayarak devrildi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ve karayolları ekipleri, yolun akaryakıttan arındırılması için çalışma başlattı. 

Kaynak: AA

  • #Çanakkale

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER