Fransız dergisi Erdoğan’ı kapağına taşıdı: Dünyanın geleceğini şekillendiren 4 liderden biri
Le Point dergisinin “2025 - Yeni Dünya Düzeni“ başlıklı özel sayısının kapağında, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birlikte yer aldı.
Fransa'nın Le Point dergisi, "2025 - Yeni Dünya Düzeni” başlıklı özel bir sayı yayımladı.
Bu özel sayıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da yer verildi.
Derginin kapağında, yeni dünya düzenine yön verecek dört lider arasında gösterilen Erdoğan'ın yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer aldı.
"Erdoğan vazgeçilmez aktör"
2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıyarak 'diktatör' deme küstahlığında bulunan Le Point dergisinin yeni bir dünya düzeni kurulurken bu düzenin vazgeçilmez aktörünün Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kabul etmesi gündem oldu.
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