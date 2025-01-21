Galatasaray - Dinamo Kiev maçı kadrosu açıklandı! GS Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

Maç hangi kanalda ve saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, bugün saat 18.30'da Nef Stadyumu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak.
Sakatlıklar ve eksiklere rağmen sarı-kırmızılı ekip galibiyet hedefliyor.
Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekibin muhtemel ilk 11'i ve eksik oyuncuları belli oldu.
Galatasaray'da üç eksik!
Galatasaray'da Mauro Icardi, Gabriel Sara ve Roland Sallai, Dinamo Kiev maçında forma giyemeyecek. Arjantinli yıldız Icardi ve Gabriel Sara sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Sallai'nin adı UEFA listesinde bulunmuyor.
Galatasaray'ın muhtemel İlk 11'i
Teknik direktör Okan Buruk'un sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor
• Kaleci: Muslera
• Defans: Kaan Ayhan, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs
• Orta Saha: Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Dries Mertens
• Hücum: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Victor Osimhen
Rakip Dinamo Kiev'in durumu
Ukrayna Premier Ligi'nde namağlup ilerleyen Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 maçı da kaybetti. Son resmi maçını 16 Aralık 2024'te oynayan Ukrayna ekibi, bu süreçte Antalya'da hazırlık kampı yaptı.
Galatasaray, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma, saat 18.30'da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi