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Genç balerin kız odasında ölü bulundu!

Genç balerin kız odasında ölü bulundu!
KAĞITHANE’de yaşayan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki balerin Eylül Sıla Ilgaz, evindeki odasında annesi tarafından ölü bulundu. Altın ve gümüş madalya sahibi Ilgaz’ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken anne ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti. Burada bir süre vakit geçiren Eylül Sıla Ilgaz'ın odasına giren annesi Sibel Ilgaz kızını, birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu. Anne, önce bıçakla çantanın askısını kesti ardından da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU; ANNE İLE BABA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlatırken, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemeleri sonucunda Eylül Sıla Ilgaz'ın ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine, genç kızın annesi Sibel Ilgaz ve babası Barış Ilgaz ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, Eylül Sıla Ilgaz'ın kahvaltıdan sonra annesiyle tartıştığı ve ardından odasına geçtiği bilgisine ulaşıldı.

Eylül Sıla Ilgaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç balerinin kesin ölümü burada yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

ALTIN MADALYA SAHİBİ BALERİNDİ

Öte yandan, dünyaca ünlü bir balerin olma hayali olduğu öğrenilen Eylül Sıla Ilgaz'ın, 2016 yılından bu yana katıldığı 8 ayrı yarışmadan 1 altın, 2 de gümüş madalya kazandığı ortaya çıktı. Annesi Sibel Ilgaz'ın öğretmen, babası Barış Ilgaz'ın ise inşaat mühendisi olduğu öğrenildi.

'BALERİNDİ, ÇOK GÜZEL HAYATI VARDI'

Olayla ilgili konuşan Eylül Sıla Ilgaz'ın komşusu Mert Can, "Bizim yan binamızda oturuyor. Balerindi, çok da güzel bir hayatı vardı. Sabah annesi asılı bulmuş. Takdiri ilahi bilmiyorum ama bu durumlar zor. Çantanın askıları oluyor, onları birbirine bağlamış. Öyle gerçekleşmiş diye duyum aldık. Olay yeri inceleme geldi. Her durum için ayrı ayrı yerlerden ekipler geldi” dedi.

Kaynak: DHA

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