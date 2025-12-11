Güllü dosyasında cinayet bulgusu: Kızı Güllü’yü camdan itip “Hadi bay bay’’ demiş!

Şarkıcı Güllü’nün yaşamını yitirdiği olaya ilişkin raporda, kızı Tuğyan Ülkem’in annesini camdan iterek “Hadi görüşürüz bay bay“ dediği belirtildi. Rapora göre, Güllü, planlı şekilde pencerenin bulunduğu odaya çekildi, ardından pencereden atıldı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile iki kişi daha 9 Aralık'ta gözaltına alındı.

SIR PERDESİ ARALANDI

Güllü'nün evinde yer alan ev içi güvenlik kamera görüntüleri ses analizi için TÜBİTAK'a gönderilmişti.

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, TÜBİTAK'tan beklenen rapor geldi. Çözümlenmesi için gönderilen ses kayıtlarında Gülter'in "Atacağım şimdi seni" sesi netleştirildi.

Boğuşmanın ardından annesini camdan aşağıya attığı belirtilen Gülter'in, Güllü düştükten sonra "Hadi görüşürüz bay bay" dediği belirlendi.

Bu sözü Güllü' nün kızı Gülter' in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı.

Zanlılar, Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı ve bu şarkıyı seven Güllü, lavabodan çıkarak, şaşırıp "O ne lan" diyerek odaya gitti. Rapordaki iddiaya göre, bu odada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra, boğuşma başladı ve kızı annesini pencereden aşağıya itti.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, dün yaptığı açıklamada Gülter ve Ulu'nun 4 farklı zamanda verdikleri ifadelerin birbiriyle uyuşmadığını ve çelişkili olduğunu ifade etmiş, "İğneyle kuyu kazdık." ifadelerini kullanmıştı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI İDDİALARI REDDETMİŞTİ

6 Kasım'da verdiği ifadede hakkındaki iddiaları bir kez daha reddeden Gülter, "Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi." demişti.

Annesi hakkındaki mesajlarının çarpıtıldığını da dile getiren Gülter, annesiyle arasının nişanlısı nedeniyle açık olduğu dönemde kızgınlıkla aile dostları B.D.'ye yazdığını söylemişti.

