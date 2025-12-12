Dubai Çikolatası Tarifi! Dubai çikolatası nasıl yapılır? Dubai Çikolatası Tarifi ve Malzemeleri!

Sosyal medyada büyük ilgi gören ve lezzetiyle öne çıkan Dubai Çikolatası (genellikle 'Knafeh/Künefe Çikolatası' olarak da bilinir, ancak tarifiniz farklı kuruyemiş içeriği sunmaktadır), zengin içeriğiyle dikkat çekiyor.

İşte popüler Dubai çikolatasının tarifi ve yapım adımları:

Dubai Çikolatası Tarifi ve Malzemeleri



Bu tarif, çikolatanın kuru yemişler ve hurma ile zenginleştirilmiş versiyonudur.

Malzeme Miktar Notlar Bitter Çikolata 200 gram İsteğe bağlı olarak sütlü çikolata da kullanılabilir. Süt Kreması 100 gram Tereyağı 1 yemek kaşığı Kavrulmuş Fındık 50 gram Tuzsuz Antep Fıstığı 50 gram Hurma 10 adet Çekirdekleri çıkarılmış ve küçük doğranmış olmalıdır. Vanilya Özü 1 tatlı kaşığı Bal 1 yemek kaşığı İsteğe bağlıdır. Dış Kaplama İsteğe bağlı Rendelenmiş hindistancevizi veya kakao.

Dubai Çikolatası Nasıl Yapılır? (Adım Adım)



Çikolatayı Eritin: Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırın ve benmari usulü (buhar üzerinde) eritin. Eriyen çikolataya tereyağını ekleyip iyice karıştırın.

Kremayı Isıtın: Süt kremasını ayrı bir tencerede ısıtın, ancak kaynatmamaya dikkat edin.

Karışımı Birleştirin: Isınan kremayı eritilmiş çikolata karışımına ekleyin ve karıştırarak homojen hale getirin.

İç Malzemeleri Ekleyin: Küçük doğranmış hurma, kavrulmuş fındık ve Antep fıstığını, vanilya özü ve isteğe bağlı bal ile birlikte çikolata karışımına ekleyin. Tüm malzemeler eşit dağılana kadar iyice karıştırın.

Kalıba Dökün ve Soğutun: Hazırladığınız çikolata karışımını yağlı kağıt serili bir kaba dökün ve üzerini düzleyin. Buzdolabında en az 2-3 saat kadar soğumaya bırakın.

Servis: Soğuyan çikolatayı küçük kareler halinde kesin. Servis etmeden önce isteğe göre üzerine rendelenmiş hindistancevizi veya kakao serpebilirsiniz.

Dubai Çikolatasının İçinde Ne Var?



Bu tarifte Dubai çikolatası; kaliteli çikolata (bitter/sütlü), süt kreması, tereyağı ve Arap mutfağının temel lezzetleri olan kavrulmuş fındık, Antep fıstığı ve hurma ile zenginleştirilmiştir.

