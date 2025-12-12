Dubai Çikolatası Tarifi! Dubai çikolatası nasıl yapılır? Dubai Çikolatası Tarifi ve Malzemeleri!

Sosyal medyada büyük ilgi gören ve lezzetiyle öne çıkan Dubai Çikolatası (genellikle 'Knafeh/Künefe Çikolatası' olarak da bilinir, ancak tarifiniz farklı kuruyemiş içeriği sunmaktadır), zengin içeriğiyle dikkat çekiyor.
İşte popüler Dubai çikolatasının tarifi ve yapım adımları:
Dubai Çikolatası Tarifi ve Malzemeleri
Bu tarif, çikolatanın kuru yemişler ve hurma ile zenginleştirilmiş versiyonudur.
|Malzeme
|Miktar
|Notlar
|Bitter Çikolata
|200 gram
|İsteğe bağlı olarak sütlü çikolata da kullanılabilir.
|Süt Kreması
|100 gram
|Tereyağı
|1 yemek kaşığı
|Kavrulmuş Fındık
|50 gram
|Tuzsuz Antep Fıstığı
|50 gram
|Hurma
|10 adet
|Çekirdekleri çıkarılmış ve küçük doğranmış olmalıdır.
|Vanilya Özü
|1 tatlı kaşığı
|Bal
|1 yemek kaşığı
|İsteğe bağlıdır.
|Dış Kaplama
|İsteğe bağlı
|Rendelenmiş hindistancevizi veya kakao.
Dubai Çikolatası Nasıl Yapılır? (Adım Adım)
Çikolatayı Eritin: Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırın ve benmari usulü (buhar üzerinde) eritin. Eriyen çikolataya tereyağını ekleyip iyice karıştırın.
Kremayı Isıtın: Süt kremasını ayrı bir tencerede ısıtın, ancak kaynatmamaya dikkat edin.
Karışımı Birleştirin: Isınan kremayı eritilmiş çikolata karışımına ekleyin ve karıştırarak homojen hale getirin.
İç Malzemeleri Ekleyin: Küçük doğranmış hurma, kavrulmuş fındık ve Antep fıstığını, vanilya özü ve isteğe bağlı bal ile birlikte çikolata karışımına ekleyin. Tüm malzemeler eşit dağılana kadar iyice karıştırın.
Kalıba Dökün ve Soğutun: Hazırladığınız çikolata karışımını yağlı kağıt serili bir kaba dökün ve üzerini düzleyin. Buzdolabında en az 2-3 saat kadar soğumaya bırakın.
Servis: Soğuyan çikolatayı küçük kareler halinde kesin. Servis etmeden önce isteğe göre üzerine rendelenmiş hindistancevizi veya kakao serpebilirsiniz.
Dubai Çikolatasının İçinde Ne Var?
Bu tarifte Dubai çikolatası; kaliteli çikolata (bitter/sütlü), süt kreması, tereyağı ve Arap mutfağının temel lezzetleri olan kavrulmuş fındık, Antep fıstığı ve hurma ile zenginleştirilmiştir.
