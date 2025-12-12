GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Güllü Cinayetinde Son Durum: Kızı Tutuklandı Mı?

Güllü Cinayetinde Son Durum: Kızı Tutuklandı Mı?

Yalova'daki Güllü cinayeti soruşturması, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun çelişkili ifadeleriyle karmaşık bir hâl almıştır.

Hukuki Durum: Tutuklama Kararı Çıktı Mı?

Verilen bilgilere göre, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in veya Sultan Nur Ulu'nun tutuklandığına dair kesin bir bilgi henüz bulunmamaktadır.

Her iki şüpheli de yurt dışına kaçma hazırlığındayken polis ekipleri tarafından yakalanmış ve gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmeleri beklenmektedir. Tutuklama kararı, Başsavcılığa sevk sonrası mahkeme tarafından verilecektir. Dolayısıyla, şu an için gözaltı aşamasındadırlar.

Şüpheli İfadelerinde Çatışma

Olayın seyrini değiştiren iddialar, aynı odada bulunan iki şüphelinin ifadelerinde ortaya çıktı:

Şüpheli İddia/Açıklama
Sultan Nur Ulu Emniyet sorgusunda, olay anında Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini öne sürdü.
Tuğyan Ülkem Gülter Sultan Nur Ulu'nun bu suçlamalarını kesin bir dille reddetti.

Kaynak: Haber Merkezi

