YAŞAM Haberleri

Monaco – Fenerbahçe Beko Maçı İzle! Yayın Bilgileri!

Monaco – Fenerbahçe Beko Maçı İzle! Yayın Bilgileri!

Monaco ile Fenerbahçe Beko arasındaki THY EuroLeague karşılaşması, verdiğiniz bilgilere göre bugün (12 Aralık Cuma) 21.30'da başlamıştır ve şu anda devam etmektedir.

İşte maça dair merak ettiğiniz tüm detaylar:

Detay Bilgi
Maç Monaco – Fenerbahçe Beko
Organizasyon THY EuroLeague
Başlama Saati 21.30 (Maç şu an devam ediyor.)
Kanal S Sport ve S Sport Plus
Yayın Durumu Şifreli Yayın. (S Sport ve S Sport Plus, ücretli üyelik gerektiren platformlardır.)
Oynanacağı Yer Salle Gaston Medecin Salonu, Monaco

Yayın Platformu Detayları

S Sport Plus: Dijital platform üzerinden ücretli üyelikle internet aracılığıyla canlı izlenebilir.

S Sport Kanalı: Kablo TV (240), Tivibu (73), Turkcell TV+ (77) ve Vodafone TV (11) gibi platformlar üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

