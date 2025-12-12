Monaco – Fenerbahçe Beko Maçı İzle! Yayın Bilgileri!

Monaco ile Fenerbahçe Beko arasındaki THY EuroLeague karşılaşması, verdiğiniz bilgilere göre bugün (12 Aralık Cuma) 21.30'da başlamıştır ve şu anda devam etmektedir.
İşte maça dair merak ettiğiniz tüm detaylar:
|Detay
|Bilgi
|Maç
|Monaco – Fenerbahçe Beko
|Organizasyon
|THY EuroLeague
|Başlama Saati
|21.30 (Maç şu an devam ediyor.)
|Kanal
|S Sport ve S Sport Plus
|Yayın Durumu
|Şifreli Yayın. (S Sport ve S Sport Plus, ücretli üyelik gerektiren platformlardır.)
|Oynanacağı Yer
|Salle Gaston Medecin Salonu, Monaco
Yayın Platformu Detayları
S Sport Plus: Dijital platform üzerinden ücretli üyelikle internet aracılığıyla canlı izlenebilir.
S Sport Kanalı: Kablo TV (240), Tivibu (73), Turkcell TV+ (77) ve Vodafone TV (11) gibi platformlar üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Kaynak: Haber Merkezi