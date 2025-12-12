Başkan Sertdemir’den Prof. Dr. Özcan Erel’e ziyaret

Kulu’nun yetiştirdiği değerli bilim insanı Prof. Dr. Özcan Erel, ziyaret edildi.
Ziyarete, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, AK Parti Kulu İlçe Başkanı Adil Görgülü, MHP Kulu İlçe Başkanı Abdurrahman Çağlayan, Tarım Kredi Holding A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Mustafa Hamurcu ile Konya Sevdalıları Grubu Başkanı Kazım Göktürk katıldı.
Türkiye'nin bilim dünyasında önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Özcan Erel ile gerçekleştirilen görüşmede, hem geçmişte yaptığı çalışmalardan hem de devam eden projelerinden söz edildi. Bilime sunduğu katkılar ve Kulu'nun adını gururla temsil eden başarıları, heyet tarafından takdirle karşılandı.
Ziyarette, Prof. Dr. Erel'in misafirperverliği ve samimi sohbeti memnuniyetle karşılanırken, kendisine Kulu halkı adına teşekkür edildi. Uzun yıllardır kendisini tanıyan heyet üyeleri, Prof. Dr. Erel'e duydukları güveni ve gururu bir kez daha dile getirdi.
Prof. Dr. Özcan Erel'e bundan sonraki akademik çalışmalarında başarılar dilendi.
