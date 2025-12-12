Mevlana Çorbası Tarifi! Mevlana Çorbası nasıl yapılır? Mevlana Çorbası Tarifi ve Malzemeleri!

Mevlana Çorbası, adını büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'den alan, özellikle Konya başta olmak üzere İç Anadolu mutfağında sıkça rastlanan doyurucu ve lezzetli bir çorba çeşididir. Hem besleyici hem de yapımı nispeten kolay olduğu için yöresel sofraların vazgeçilmezlerindendir.

Çorbanın Özellikleri ve İçeriği



Mevlana çorbası, genellikle et suyu veya tavuk suyu ile hazırlanır ve ana bileşenleri şunlardır:

Temel Malzemeler: Yoğurt, un, yumurta sarısı ve limon suyu ile hazırlanan terbiyesi sayesinde kremamsı bir kıvama sahiptir.

İç Dolgu: Genellikle küçük küpler halinde doğranmış et (kuzu veya dana) veya tavuk eti içerir.

Tahıllar: Çorbaya doygunluk ve kıvam katmak için sıklıkla pirinç veya buğday (yarma) eklenir.

Baharat: Nane ve pul biber ile yapılan bir sos (genellikle eritilmiş tereyağında) çorbanın üzerine gezdirilerek servis edilir, bu da ona karakteristik aromasını verir.

Mevlana Çorbasının Kültürel Önemi



Konya mutfağının temsilcisi olan bu çorba, sadece bir lezzet değil, aynı zamanda misafirperverliğin ve zenginliğin de bir göstergesidir. Özellikle kış aylarında iç ısıtan yapısıyla tercih edilir ve sofraların hem başlangıcı hem de ana yemeğe hazırlık aşaması olarak önemli bir yer tutar.



Mevlana Çorbası Tarifi ve Yapılışı



Mevlana çorbası, terbiye ile hazırlanan doyurucu ve lezzetli bir Konya mutfağı yemeğidir.

Malzemeler



1. Ana Çorba Malzemeleri

1 litre et suyu veya tavuk suyu

Yarım su bardağı pirinç veya yarma (buğday)

100-150 gram haşlanmış ve küçük küpler halinde doğranmış kuzu/dana eti veya tavuk göğsü

Tuz (damak tadına göre)

2. Terbiye Malzemeleri

1 su bardağı yoğurt (mümkünse süzme yoğurt)

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

Yarım limonun suyu

Yarım su bardağı su (terbiyeyi açmak için)

3. Üzeri İçin (Sosu)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

Yarım çay kaşığı pul biber

Yapılışı

Adım 1: Pirinci veya Yarma'yı Haşlama

Pirinci (veya yarmayı) iyice yıkayın.

Et suyunu tencereye alın ve kaynamaya bırakın.

Kaynayan suya pirinci (veya yarmayı) ve tuzu ekleyin. Pirinçler yumuşayıp şişene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Haşlanmış ve doğranmış eti bu aşamada çorbaya ekleyin ve birkaç dakika birlikte kaynatın.

Adım 2: Terbiyenin Hazırlanması

Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı, un ve limon suyunu iyice çırpın.

Karışım pürüzsüz hale geldiğinde, yarım su bardağı soğuk su ekleyerek terbiyeyi akışkan bir kıvama getirin.

Adım 3: Terbiyenin Çorbaya Eklenmesi (Isı Eşitleme)

Çorbanın kesilmesini önlemek için ısı eşitleme işlemi yapın: Çorbanın kaynayan suyundan bir kepçe alarak yavaşça terbiyeli karışıma ekleyin ve sürekli karıştırın. Bu işlemi 2-3 kepçe tekrarlayın.

Hazırladığınız ılık terbiyeyi, karıştırarak kaynayan çorbanın içine yavaşça dökün.

Çorba tekrar kaynamaya başlayana kadar karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıp 5 dakika daha pişirin.

Adım 4: Servis ve Sos

Ayrı bir tavada tereyağını eritin.

Eriyen yağa nane ve pul biberi ekleyip kokusu çıkana kadar 1 dakika kavurun.

Çorbayı kaselere paylaştırın ve üzerine bu naneli, tereyağlı sostan gezdirerek sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!

