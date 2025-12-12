GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Güllü olayıyla ilgili gelişme! Arkadaşı sorguda itiraf etti!

- Güncelleme Tarihi:

Güllü olayıyla ilgili gelişme! Arkadaşı sorguda itiraf etti!

Yalova'da gerçekleşen Güllü cinayetiyle ilgili soruşturma derinleşirken, kaçma hazırlığındayken yakalanan iki şüphelinin emniyetteki ifadeleri birbiriyle çelişti.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Polis ekipleri tarafından yurtdışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenerek gözaltına alınan iki isim:

Tuğyan Ülkem Gülter: Güllü'nün kızı.

Sultan Nur Ulu: Olay anında Güllü ile aynı odada bulunan Tuğyan'ın arkadaşı.

İfadelerde Çatışma Noktası

Soruşturmada kilit anın nasıl yaşandığına dair şüphelilerin ifadeleri farklılık gösterdi:

Sultan Nur Ulu'nun İddiası: Emniyetteki sorgusunda, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından itildiğini öne sürdü.

Tuğyan Ülkem Gülter'in Savunması: Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise bu iddiayı reddetti.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecekler.

Kaynak: Haber Merkezi

