GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,71
EURO
50,08
STERLİN
57,18
GRAM
5.942,00
ÇEYREK
9.773,55
YARIM ALTIN
19.450,62
CUMHURİYET ALTINI
38.778,29
YAŞAM Haberleri

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu Sonuçları ve Eleme Adayları

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu Sonuçları ve Eleme Adayları

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda haftanın kritik dokunulmazlık mücadeleleri devam etmektedir. Bu akşam (Cuma) oynanacak olan dördüncü dokunulmazlık oyunu sonuçları ve yeni eleme adayları henüz belirlenmemiştir.

İşte beklenen gelişmeler ve genel bilgiler:

Takım Dokunulmazlığını Kim Kazandı?

Haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu (balık temalı düello usulü) şu an itibarıyla oynanmış veya sonucu yeni açıklanmış olmalıdır.

Kazanan Takım: Dördüncü dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı, bölüm sonunda Şeflerin tadım ve puanlamalarının ardından bu akşam netleşecektir.

(Not: Verilen bilgiye göre son üç oyunu Kırmızı Takım kazanmıştı. Bu dördüncü oyunun sonucu, eleme potasına girecek aday sayısını belirleyecektir.)

Bireysel Dokunulmazlığı Kim Kazandı?

Takım oyununu kaybeden ekipten yarışmacılar, eleme potasına girmemek için kendi aralarında bireysel dokunulmazlık mücadelesi verecektir.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, o hafta için eleme potasından kurtulacak ve kaybeden takımın ilk eleme adayını belirleme hakkına sahip olacaktır. Kazanan isim bu akşam belli olacaktır.

Haftanın Yeni Eleme Adayı Kim Oldu?

Eleme potasına girecek olan yeni aday/adaylar, aşağıdaki adımlar sonucu bu akşam netleşecektir:

Bireysel Dokunulmazlık Sahibinin Belirlenmesi

Kaybeden Takımın Oylaması: Dokunulmazlığı kaybeden takım, kendi aralarında yapacakları oylama ile eleme potasına girecek yeni isimleri belirleyecektir.

(Daha önce potaya giren isimler: Erim, Barış ve Çağatay.)

MasterChef Jüri Kadrosu

MasterChef Türkiye jüri koltuğunda yer alan şefler:

Somer Sivrioğlu

Mehmet Yalçınkaya

Danilo Zanna

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER