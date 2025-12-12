MasterChef Dokunulmazlık Oyunu Sonuçları ve Eleme Adayları

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda haftanın kritik dokunulmazlık mücadeleleri devam etmektedir. Bu akşam (Cuma) oynanacak olan dördüncü dokunulmazlık oyunu sonuçları ve yeni eleme adayları henüz belirlenmemiştir.

İşte beklenen gelişmeler ve genel bilgiler:

Takım Dokunulmazlığını Kim Kazandı?



Haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu (balık temalı düello usulü) şu an itibarıyla oynanmış veya sonucu yeni açıklanmış olmalıdır.

Kazanan Takım: Dördüncü dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı, bölüm sonunda Şeflerin tadım ve puanlamalarının ardından bu akşam netleşecektir.

(Not: Verilen bilgiye göre son üç oyunu Kırmızı Takım kazanmıştı. Bu dördüncü oyunun sonucu, eleme potasına girecek aday sayısını belirleyecektir.)

Bireysel Dokunulmazlığı Kim Kazandı?



Takım oyununu kaybeden ekipten yarışmacılar, eleme potasına girmemek için kendi aralarında bireysel dokunulmazlık mücadelesi verecektir.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, o hafta için eleme potasından kurtulacak ve kaybeden takımın ilk eleme adayını belirleme hakkına sahip olacaktır. Kazanan isim bu akşam belli olacaktır.

Haftanın Yeni Eleme Adayı Kim Oldu?



Eleme potasına girecek olan yeni aday/adaylar, aşağıdaki adımlar sonucu bu akşam netleşecektir:

Bireysel Dokunulmazlık Sahibinin Belirlenmesi

Kaybeden Takımın Oylaması: Dokunulmazlığı kaybeden takım, kendi aralarında yapacakları oylama ile eleme potasına girecek yeni isimleri belirleyecektir.

(Daha önce potaya giren isimler: Erim, Barış ve Çağatay.)

MasterChef Jüri Kadrosu



MasterChef Türkiye jüri koltuğunda yer alan şefler:

Somer Sivrioğlu

Mehmet Yalçınkaya

Danilo Zanna

Kaynak: Haber Merkezi