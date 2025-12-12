Ekrem İmamoğlu İBB Davası ne zaman başlıyor? Duruşma ne zaman?

Türkiye’nin gündemine oturan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davalarda yeni gelişmeler yaşandı. “Suç örgütü kurmak ve yolsuzluk“ iddialarıyla tutuklu bulunan İmamoğlu’nun hem ana davası hem de alt davaları için yeni duruşma tarihleri açıklandı. Mahkeme, “bilirkişi davasını“ mütalaa için Mart ayına ertelerken, yüzlerce sanığın yargılanacağı dev dava için de tarih verdi.

2025 yılının son aylarında Türkiye gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olan Ekrem İmamoğlu davalarında hukuki süreç işlemeye devam ediyor. İBB Başkanlığı görevinden alınarak tutuklanan ve hakkında rekor hapis cezaları istenen İmamoğlu'nun dava takvimi netleşmeye başladı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve çok sayıda sanığın bulunduğu davalarda, mahkemeler 2026 yılını işaret eden erteleme kararlarına imza attı.

Bilirkişi Davasında Karar Çıktı: Duruşma Mart'a Ertelendi



Ekrem İmamoğlu hakkında "yargı görevini yapan bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla açılan ve kamuoyunda "bilirkişi davası" olarak bilinen davanın son duruşması Silivri'de görüldü. 12 Aralık 2025 tarihinde İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen duruşmada, mahkeme heyeti dosyanın esas hakkında mütalaa hazırlanması amacıyla savcılığa gönderilmesine hükmetti. Bu karar doğrultusunda dava, 30 Mart 2026 tarihine ertelendi.

Rekor Hapis İstemiyle Yargılanacağı "Ana Dava" Başlıyor



Öte yandan, Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yolsuzluk" iddialarıyla yargılandığı ve iddianamesi kabul edilen ana dava için de geri sayım başladı. 105'i tutuklu olmak üzere toplam 402 sanığın yer aldığı bu dev davada, İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Mahkeme, bu kapsamlı davanın ilk duruşmasının 9 Mart 2026 tarihinde görülmesine karar verdi.

Diploma Davasında Gözler İdare Mahkemesi'nde



İmamoğlu hakkındaki bir diğer boyut olan "sahte diploma" davasında da erteleme kararı geldi. Mahkeme heyeti, dava sürecini etkileyecek olan İdare Mahkemesi kararının beklenmesine hükmetti. Bir sonraki duruşması 16 Şubat 2026 tarihinde görülecek.

Kaynak: Haber Merkezi