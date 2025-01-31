Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu Marmara Bölgesi çok bulutlu pazar günü İstanbul ve Kocaeli çevreleri yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu Marmara Bölgesi çok bulutlu pazar günü İstanbul ve Kocaeli çevreleri yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 12, Samsun'da 15, İzmir'de 18, Antalya'da 20, Adana'da 21, Diyarbakır'da 15 derece civarında seyredecek. Kaynak: Haber Merkezi

#Hava Durumu #Meteoroloji

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!