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Halil Umut Meler’e saldıran Faruk Koca’ya hapis cezası

Halil Umut Meler’e saldıran Faruk Koca’ya hapis cezası
Ankaragücü’nün eski Başkanı Faruk Koca’ya, Halil Umut Meler’e saldırı davasında üç ayrı suçtan 4 yıl 7 ay 12 gün hapis cezası verildi. Ayrıca mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Futbol camiası, geçtiğimiz sene, yıllar geçse de akıllardan çıkmayacak bir olay yaşadı...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadelede son düdükle birlikte saha karıştı.

Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.

Meler'in aldığı yumruk darbesiyle yere yığılmasının ardından bazı şahıslar da tekmeler savurmuştu.

HAKEM MELER'E YUMRUK ATMIŞTI

Yaşanan süreçte Koca, başkent ekibindeki görevinden istifa etmişti.

Daha sonra tutuklanan ve hakkında iddianame hazırlanan Koca, 27 Aralık'ta tahliye edilmişti.

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

3 YIL 7 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, olay tarihinde MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Koca'ya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Koca'ya "tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 5 ay hapis cezası veri mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

DİĞER SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Sanık Çelikkaya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan da 8 ay olmak üzere 5 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Şahin'e aynı suçlardan sırasıyla 3 yıl 7 ay 22 gün ve 6 ay 20 gün olmak üzere 4 yıl 2 ay 12 gün, sanık Can'a ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 11 ay 7 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere 1 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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