Hırsızlık ve kurşunlama şüphelilerine “Cambaz’’ operasyonu: 11 tutuklama
Diyarbakır’da polis ekiplerinin hırsızlık ve iş yerine silahlı saldırı şüphelilerine yönelik düzenlediği ‘Cambaz’ operasyonda 11 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlık ve iş yerine silahlı saldırı olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ‘Cambaz' isimli operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin bir iş yerinden televizyon çaldığı, bir esnaftan istedikleri parayı alamadıkları gerekçesiyle motosikletle giderek iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu, ayrıca piyasaya yüklü miktarda borcu olan kişiden borçlarını alamadıkları gerekçesiyle borçlunun akrabasına ait iş yerine silahla ateş açtıkları belirlendi.
Güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimlikleri belirlenen 11 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 50 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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