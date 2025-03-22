İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari Elif Güven yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında, firari şüphelilerden Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurda giriş yapmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması sürüyor.
Operasyon kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltında.
Soruşturmada iki ayrı dosya var. İlk dosya rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarına, ikinci dosya ise terör suçlamalarına ilişkin.
İMAMOĞLU'NUN İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Ekrem İmamoğlu dün ilk dosyaya ilişkin ifade vermişti.
İBB Başkanı, Mali Şube'deki ifadesinin ardından bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ikinci ifadesini de verdi.
İfade verme işlemi 5 saat sürdü.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun terör suçlamasına ilişkin ifadesi 18 sayfa tuttu.
MEDYA A.Ş. YÖNETİCİSİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında gözaltında bulunan Medya A.Ş. yöneticisi Elif Güven de gözaltına alındı.
Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.
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