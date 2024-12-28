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İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kayseri’de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Sivas Caddesindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, 1 kişi ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, olaya karıştığı belirlenen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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