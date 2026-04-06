GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,650 TL
EURO
51,444 TL
STERLİN
59,219 TL
GRAM
6.767 TL
ÇEYREK
11.510 TL
YARIM
22.952 TL
CUMHURİYET
45.444 TL
GÜNCEL Haberleri

İnşaat sırasında yan binanın duvarı yıkıldı

Zeytinburnu’nda bir binanın inşaatına beton harcı döküldüğü sırada bitişikteki apartmanın üçüncü katındaki duvarı yıkıldı.

Veliefendi Mahallesi Saha Yolu Sokak'ta yapımı devam eden bir binanın inşaat çalışması sırasında beton dökme işlemi yapıldı.

Beton harcının dökümü sırasında bitişikteki apartmanın üçüncü katındaki duvar, dairenin içine ve apartman boşluğuna doğru yıkıldı.

Duvarın yıkılmasıyla birlikte beton harcı dairenin yatak odasına ve apartman boşluğuna doldu.

Dairede yaşayanlar olayı yara almadan atlatırken, yatak odasındaki eşyaları zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olay nedeniyle inşaat çalışmaları dururken, apartmanda bulunanlar da kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Polis ekipleri, inşaat firmasındaki iki görevliyi ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Yıkılan duvarın bina için risk oluşturup oluşturmadığının tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
