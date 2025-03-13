Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan zanlı Şanlıurfa’da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince terörle mücadele kapsamında aranan zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Interpol tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu M.A.'nın saklandığı adresi belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.
M.A, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
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