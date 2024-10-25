Irak’ın kuzeyine hava harekatı; 34 hedef imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında; içerisinde sorumlu düzeyde PKK/KCK’lı teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 34 hedefin imha edildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk halkı ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve suç güvenliği amacıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da bulunan terör hedeflerine 24 Ekim saat 23.30'da hava harekatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde PKK/KCK'lı teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 34 hedef imha edildi.

Harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekâtlar sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA