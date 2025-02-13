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İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 güvenlik görevlisi alacak! Sınır 35 yaş

Fatih Bayram
İnternet Editörü
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 güvenlik görevlisi alacak! Sınır 35 yaş

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi silahsız görev yapacak 10 güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Emekli olmamış olmak

-Beylikdüzü ilçesinde yaşıyor olmak

-35 yaşını geçmemiş olmak

-En az 1.80 cm boy ve en fazla 80 kg ağırlığında olmak

BAŞVURU YERİ VE İSTENEN BELGELER:

İstanbul Beylikdüzü ilçe belediyesi güvenlik görevlisi ilanına başvurmak için kariyer@beylikduzubelediyesipersonel.com adresine e-posta ile özgeçmiş göndermek gerekiyor. 27 Şubat'a kadar devam edecek başvurular için istenen tek belge güvenlik kimlik kartı olarak açıklandı.

  • #Beylikdüzü #güvenlik #güvenlik görevlisi #silahsız güvenlik

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