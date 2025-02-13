İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 güvenlik görevlisi alacak! Sınır 35 yaş

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi silahsız görev yapacak 10 güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.
BAŞVURU ŞARTLARI:
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-Emekli olmamış olmak
-Beylikdüzü ilçesinde yaşıyor olmak
-35 yaşını geçmemiş olmak
-En az 1.80 cm boy ve en fazla 80 kg ağırlığında olmak
BAŞVURU YERİ VE İSTENEN BELGELER:
İstanbul Beylikdüzü ilçe belediyesi güvenlik görevlisi ilanına başvurmak için kariyer@beylikduzubelediyesipersonel.com adresine e-posta ile özgeçmiş göndermek gerekiyor. 27 Şubat'a kadar devam edecek başvurular için istenen tek belge güvenlik kimlik kartı olarak açıklandı.