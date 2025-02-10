İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi? 14 Şubat 2025 Cuma İstanbul’da kar tatili var mı, yok mu?

İstanbul’da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler gözlerini 14 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevirdi. Soğuk havanın etkisiyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle vatandaşlar, bu konuda resmi bir açıklama bekliyor. Yetkililerden konuyla ilgili net bir bilgi gelmesi, birçok kişi tarafından sabırsızlıkla takip ediliyor.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da, öğrenciler ve öğretmenler 14 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için bekleyişe geçti. Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın günlük yaşamı olumsuz etkilediği birçok şehirde olduğu gibi, İstanbul'da da tatil beklentisi gündemde. Vatandaşlar, okullara ara verilip verilmeyeceği konusunda yetkililerden açıklama bekliyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? İşte detaylar…

14 Şubat 2025 Cuma İstanbul'da kar tatili var mı, yok mu?

İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrenci ve veliler 14 Şubat 2025 Cuma günü için okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

Ancak, İstanbul Valiliği'nden bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı. Şu an itibarıyla okulların tatil edildiğine dair resmi bir duyuru bulunmuyor. Valilikten gelecek açıklama yakından takip ediliyor.

İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 14 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.

Şu ana kadar İstanbul Valiliği'nden kar tatiliyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, valilikten gelecek duyuruyu bekliyor. Kar yağışının etkisi ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, tatil kararının açıklanması halinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Valilikten yapılacak açıklamalar anbean takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi