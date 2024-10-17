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Kirayı elden alan ve ödeyenlere ceza uygulanmaya başlandı

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Kirayı elden alan ve ödeyenlere ceza uygulanmaya başlandı
Kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayıp, elden gerçekleştirenlere her bir tespit için kira tutarının yüzde 10’u oranında ceza kesilmesi uygulaması başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin tahsilat ve ödemeler de tevsik kapsamında yer alıyor.

Eski uygulamada iş yeri kira ödemeleri tutarına bakılmadan, konut kira ödemelerinde ise 500 lirayı aşması durumunda bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi zorunluydu. Tebliğle konut kiralarında söz konusu sınır kaldırıldı. Tüm ödemeler banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Ceza üst sınırı 20 milyon liraya çıktı
Yürürlükten kaldırılan tebliğde iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem kiralayana ceza kesilirken konut kiralamalarında kiracıya ceza uygulanmıyordu. TBMM'de temmuz ayında kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kiracıya da ceza kesilmesi imkanı getirilirken söz konusu ceza tutarları artırıldı.

Bu kapsamda kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden gerçekleştirenlere her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak. Eski uygulamada bu, kira tutarının yüzde 5'i ve asgari 3 bin lira olarak uygulanıyordu.

Kiracı, ödemenin elden yapıldığını, ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde idareye bildirmesi halinde, kiracıya özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.

Bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası üst sınırı da 8 milyon 700 bin liradan 20 milyon liraya çıkarıldı.

Öte yandan, "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de 1 Eylül 2024'ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ​​​​​​​

Kaynak: AA

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