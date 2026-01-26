Konya Amatör Küme’de anlamlı hareket: Yeşilay ve ASKF el ele!
- Güncelleme Tarihi:
Konya’da hafta sonu oynanan amatör futbol müsabakalarında sporun birleştirici gücü ve sağlıklı yaşam vurgusu ön plandaydı. Yeşilay Konya Şubesi ve ASKF iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, kulüpler bağımlılığa karşı tek ses oldu. İşte Konya sahalarındaki o anlamlı görüntüler ve verilen mesajlar...
Yeşilay Konya Şubesinden yapılan açıklamada, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay'ın destekleriyle, hafta sonu Konya'da oynanan amatör futbol maçlarında kulüplerin sahaya "Senin İçin Buradayız" ve "Bağımsız Nesiller İçin Sahadayız" pankartlarıyla çıktığı ifade edildi.
Bağımlılıkla Mücadelede Sporun Rolü
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Karşılaşmalar öncesinde takımlar ve hakemler, Yeşilay pankartını birlikte taşıyarak sporun birleştirici gücüne dikkati çekti. Açılan pankartlarla topluma bağımlılıklara karşı durma ve sağlıklı yaşam bilincini benimseme çağrısı yapıldı. Yeşilay Konya Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen farkındalık çalışması, tribünlerdeki izleyicilerden de ilgi gördü. Etkinlikte, sporun toplumda sağlıklı ve bilinçli yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasındaki önemli rolü vurgulandı."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”