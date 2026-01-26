Kızılcık Şerbeti’nin yeni Fatih’i o isim oldu

Ünlülere yönelik soruşturmada uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen oyuncu Doğukan Güngör, rol aldığı dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Kızılcık Şerbeti’nde “Fatih“ karakterini canladıran Güngör’ün yerine geçecek isim belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu Doğukan Güngör, kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

"Kızılcık Şerbeti"nde Fatih karakterini canlandıran Güngör'ün uyuşturucu testi pozitif çıkınca da dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Güngör, son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle yönetimin kararıyla diziden çıkarıldığını belirtmişti.

Hayatta herkesin hata yapabileceğini, kendisinin de bir hata yaptığını ve pişman olduğunu söyleyen oyuncu, "Bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım.” demişti.

Doğukan Güngör, açıklamasında "Yaşananlar sonrası kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için söz vermiştim." diyerek ekleme yapmıştı.

"Kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım" diyen Doğukan Güngör, kendine verdiği temiz bir hayat sözünü tutacağını ve çok yakında yeniden sevenlerinin karşısında olacağını söylemişti.

