“KYK’ya gösterilere katılan öğrencilere soruşturma açılması yazısı gönderildi’’ iddiaları yalanlandı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK’ya yazı göndererek gösterilere katılan öğrencilere soruşturma açılmasını ve 22.00’den sonra yurda alınmamalarını istedi.“ şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından "Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK'ya yazı göndererek gösterilere katılan öğrencilere soruşturma açılmasını ve 22.00'den sonra yurda alınmamalarını istedi." şeklinde iddianın yer aldığı paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.
Söz konusu iddiaların doğru olmadığının altı çizilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin iddia edildiği gibi bir yazı gönderilmediği vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"KYK yurtlarında ülke genelinde uygulanan giriş ve çıkış saatleri 06.00-23.00 arasındadır. Dönemsel olarak öğrencilerin eğitim öğretim takvimlerine göre yurt yönetimleri tarafından bu saatler daha da esnetilmektedir.
Gösterilere katılanlara ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla veya müdahale sırasında provokasyon yapanlara ilişkin soruşturmalar ve gözaltı işlemleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
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