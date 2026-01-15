Ateşkese rağmen İsrail’in düzenlediği saldırılarda biri çocuk 7 kişi öldü
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda biri çocuk 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın batısında bir evin avlusunu insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.
İHA saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının yine Deyr el-Belah kentinde Filistinli el-Huli ailesine ait evi bombalaması sonucu biri kız çocuğu 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı da Aksa Hastanesi'ne nakledildi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail'in saldırılarla hedef aldığı el-Mevasi bölgesinde Hasan Muhammed el-Kadi isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
Bölgedeki Kızılhaç Hastanesi'ne kaldırılan Kadi'nin vücudunda kurşun izlerinin görüldüğü ifade edildi.
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni havadan bombalamış, Bureyc Mülteci Kampı'nı topçu atışlarıyla vurmuştu.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti de İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan yoğun ateşe maruz kalmıştı.
İsrail askerlerinin Cibaliya beldesinde açtığı ateşte ise bir kız çocuğu yaralanmıştı.
