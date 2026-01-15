Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı: Aile Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gerçekleştirilen 3 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ise bakanlık tarafından duyurulacak. İşte Aile Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları sorgulama ekranı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere yayınlanan 3 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları incelenerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım platformuna (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) yüklendi. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve 'aile.gov.tr' adresi, 'duyurular' bölümünden ulaşabilirsiniz. Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Büyük ailemize hoş geldiniz.” YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK? Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 3 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ile ilgili duyuru daha sonra yayımlanacak. 3 bin personel alımına ilişkin yerleştirme işlemleri, istenilen belgelerin teslim edilmesinin ardından duyurulacak. AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir. 3 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN Kaynak: Haber Merkezi

